Zyrtare: Klose pensionohet nga futbolli, por merr një post në Përfaqësuesen e Gjermanisë

Miroslav Klose ka vendosur të pensionohet nga futbolli.

Gjermani ka vendosur të pensionohet nga futbolli pas largimit nga Lazio në fund të sezonit 2015/16.

Klose spekulohej me transferim në MLS. Kurse, interesim për angazhimin e tij shprehu edhe Kaiserslautern. Por, ai ka vendosur të tërhiqet.

38-vjeçari do të përcjellë një program të edukimit dhe trajnerëve së bashku me selektorin e Gjermanisë, Joachim Low dhe drejtorin sportiv Hansi Flick për të identifikuar futbollistët e rinj me potencial të luajnë për përfaqësuesen gjermane

Comments

comments