Zyrtare: Draxler te PSG: Të fitojë tituj të tjetër kampion

Futbollisti gjerman 23-vjeçar, Julian Draxler, është i lumtur që do të paraqitet në petkun e kampionit francez, PSG. Ai është prezantuar te klubi i ri dhe me synime që të vazhdojë me tituj të ri. Mesfushori u transferua nga Wolfsburgu te kampionët në fuqi të Francës për një shifër prej 40 milion eurosh dhe ka firmosur një kontratë deri në vitin 2021. “Është një kënaqësi e madhe dhe po e prisja me padurim bashkimin më PSG-në. Për herën e parë në karrierën time do të luaj në një shtet tjetër, në një ligë tjetër dhe jam shumë krenar që do të jem pjesë e një skuadre që është bërë pikë referuese në Europë dhe ka në përbërje lojtarë të mëdhenj. Kam për qëllim të jap maksimumin për të ndihmuar PSG-në të fitojë tituj të tjetër kampion si dhe të rritet në nivelin ndërkombëtar”, ka thënë Draxler.