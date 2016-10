Zona e lirë ekonomike në Tetovë: Projekt që më në fund u bë i prekshëm – VIDEO

Pas kompanisë amerikane LEAR CORPORATION që tashmë ka filluar punën, edhe tri firma të tjera janë duke ngritur kapacitetet e veta prodhuese. Në kompaninë norvegjezo-shqiptare NORMAK që menaxhon me këtë Zonë, thonë se negociatat për hapjen e reparteve të prodhimit po zhvillohen edhe me dhjetë ndërmarrje të tjera.

Zona Industriale Zhvillimore Teknologjike në Tetovë, është bërë një investim real dhe i prekshëm. Përvojat e saj mund të jenë të vlefshme edhe për Kosovën. Kështu ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni, Ylber Hysa, i cili ka qëndruar sot në mjediset e Zonës, projekt ky në të cilin deri tash janë investuar 17 milionë euro.

‘Është një kënaqësi e madhe për të parë në realitet një investim që është përfolur kaq shumë, por sot mund ta shohim që është shumë real dhe i prekshëm. Është kënaqësi kur sheh një bashkëpunim të këtillë në mes një investitori serioz perendimor dhe atyre vendor. Për ne si Kosovë ky është një mësim, këtu jam për t’i parë këto përvoja dhe për të parë mundësinë se si një gjë e këtillë mund të ofrojë edhe Kosovën më afër një lloj të këtillë bashkëpunimi ekonomik. Është një përvojë shumë konkrete dhe interesante për ne. Patëm rastin të ndëgjojmë prej dorës së parë shifra fakte, mundësi për investimet që po ndodhin, për ne ky është një rast i mirë. Përgëzojmë këtë investim, i cili do të jetë përfitues edhe për shqiptarë e Maqedonisë dhe kjo ne na gëzon’– deklaroi ambasadori Hysa.

Nga ana tjetër, drejtori i kompanisë Normak Investmment Group, tha se Zona, e ngritur sipas konceptit të partneritetit publiko-privat, mund të jetë një shembull i mire edhe për rajonin. Në favor të kësaj flet edhe interesimi në rritje i ndërmarrjeve nga jashtë.

‘Kishim kënaqësine që për së afërmi të shprehim eksperiencën tonë lidhur me këtë formë të menaxhimit të zonave të lira ekonomike, sepse ëhstë e para e këtij koncepti, të ndërtuara në bazë të konceptit të partneritetit publiko- privat, dhe sigurisht kjo eksperiencë e jona e menaxhimit të kësaj forme të zonave të lira mund të jetë e mirëseardhur edhe për zhvillimin e këtij koncepti të zonave të të njëjtit lloj të Republikës së Kosovës”- tha Arben Halili – Drejtor i Normak Investmment Group.

“Nga ana tjetër informuam ambasadorin për numrin e kompanive që tashmë operojnë në Zonën e Lirë Ekonomike në Tetovë. Janë katër kompani që zyrtarisht kanë filluar me punë dhe janë në process të ndërtimit të kapaciteteve të tyre prodhuese, janë mbi 10 kompani të tjera me të cilat ne jemi në negociata të përditshme dhe sigurisht jemi në faza të ndryshme të negocimit me gjithsecilën prej tyre” –tha Halili.

Aktualisht, në Zonën Indstriale Zhvillimore Teknologjike në Tetovë, tash dy muaj ka filluar punën kompania amerikane për prodhimin e sediljeve për automjete. Tash për tash janë angazhuar 450 punëtorë, ndërsa deri në fund të vitit të ardhshëm planifikohet që në të të angazhohen 2.500 veta. Në ‘Normak Investmment Group’ thonë se për të interesuarit – konkursi vazhdon të jetë i hapur./TvArt

