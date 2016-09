Zidane acarohet keq, ka dy mesazhe për ekipin

Fitorja me Sportingun nuk e bindi aspak teknikun francez, i cili ka bërë paralajmërime në dhomat e zhveshjes. Ndërkohë, Bejl-Ronaldo mungojnë nesër

Real Madridi doli triumfues nga “Santiago Bernabeu” në mesjavë, kur mposhti 2-1 me “përmbysje” rivalin Sporting Lisbona në Champions League. Ishte një fitore, por e lodhshme dhe me plot mesazhe. Pikërisht këto të fundit u përpoq t’u përcillte tekniku Zinedin Zidan lojtarëve të tij pas ndeshjes në dhomat e zhveshjes. Ai, sipas medies spanjolle, u sigurua që skuadra e vet të dijë se ajo çfarë kishte parë në fushë ishte larg nga të qenit e pranueshme. Francezi ishte më i drejtpërdrejtë dhe i ashpër. Ai ishte i tërbuar me mungesën e intensitetit të lojtarëve të tij gjatë gjithë ndeshjes, duke theksuar se sa shumë fat pati skuadra që nuk e futi veten në një gropë të madhe.

Comments

comments