Zhgënjehet nga Shkodra tifozi kosovar: As serbët s’do ma kishin bërë kështu

Një shqiptar i Kosovës, i cili kishte ardhur dje në Shkodër për të ndjekur përballjen në fushën e blertë me Kroacinë, është larguar jo vetëm me humbjen e thellë të skuadrës së Kosovës, por edhe me një ngjarje të rëndë.

Disa persona i kanë vjedhur automjetin, duke i thyer xhamat. Ata kanë marrë disa sende të rëndësishme, madje edhe një valixhe me rroba.

Ky veprim e ka irrituar shumë shqiptarin me iniciale I.K., i cili shtë larguar nga Shkodra edhe i zhgënjyer prej çmimeve të larta që janë bërë ndaj tij dhe shqiptarëve të tjerë nga Kosova.

Ndeshja e futbollit u luajt ne stadiumin “Loro Boriçi”.

Denoncimi për Jeta osh Qef:

” Dje isha në Shkodër me shoqërinë dhe s’kisha ku të parkoja veturën, një i moshuar mu afrua dhe më kërkoi 5 euro për ta parku veturën, mbasi përfundoi loja, veturës i kishin thyer xhamin dhe demi ishte mbi 2 mijë euro. Kisha shumë respekt për shkodranët në veçanti, por dje as serbi nuk na kishte plaçkitë në atë mënyrë. E urrej veten pse ju dua aq shumë dhe ju nderoj, e di që janë individë këta njerëz, por dje e gjithë Shkodra ishte ngritur për të plaqit një shishe ujë 2.5 euro dhe një sanduiç 3 euro a respektohet vllau në këtë mënyrë? Jam shumë i zhgënjyer me policinë e Shtetit Shqiptar, e lajmëroj rastin e thotë mos humb kohë kot se s’fiton gjë. Mua më kanë vjedhur radion elektronike, dy xhamat e dyerve mbrapa, dy parfuma mercedez benz, komplet një valixhe me rroba, kishim plan të shkonim në Tiranë, kishim ftesë nga Noizy, plus një palë syze modeli i veturës “Mercedez”. Faleminderit nëse e publikoni dhe ju lutem atij hajdutit që do i jap sa të dojë vetëm të më kthejë pjesët e klimës se gjithë ditën sot kam kërkuar në tërë Kosovën dhe nuk ka ku t’i blesh”.

