Zhelina sonte mirëpriti krerët e koalicionit “Rilindje me BESË”

Sonte Rilindja me BESË ka zbarkuar në Zhelinë për të realizuar takim me banorët e kësaj zone, ajo që ka rënë në sy ishte pjesëmarrja e madhe e zhelinasve, të cilët i kanë mirëpritur përfaqësuesit e Rilindjes me BESË.

Adnan Azizi, si një nga pjesëtarët e Shtabit Zgjedhor të Rilindjes me BESË, dhe anëtari i kryesisë së BESËS, ka deklaruar se i vjen keq që salla e sportit në Zhelinë është e vogël për aktivistët tanë, por se ndjehet jashtëzakonisht mirë pasi që Zhelina është vendlindja e tij ky vend dhe se Rilindja me BESË do t’i bëjë krenarë të gjithë shqiptarët, me dinjitet dhe krenarë. Tutje ka thënë që BESA është fjalë e shenjtë, BESA është ajo që ngjllë edhe të vdekurit, BESA është amanet që do ta dërgojmë në vend.

Anëtari i kryesisë qendrore në Lëvizjan BESA, Blerim Sejdiu deklaroi se fitorja e BESËS do të nisë prej këtu, prej te bastioni i Rilindjes me BESË që është në Zhelinë. Më 11 dhjetor do të ndodh ndryshimi i madh, rrugët e drejta dhe të sinqerta janë të vështira, por ne do të jemi fitimtarët. Pardje në Shkup në Vip Arena ata e panë me sy humbjen, kurse ne fitoren, sepse jemi këtu për të mirën e përgjithshme.

