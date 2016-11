Zgjedhjet e 11 dhjetorit, raste të reja me votues të dyshimtë – VIDEO

Votues të dyshimtë, për të cilët vetë denoncuesit dëshmojnë se ose nuk banojnë në ato adresa ose të njëjtit aspak nuk i njohin, janë zbuluar edhe në Kumanovë dhe Haraçinë. Një banorë i Kumanovës, Zenel Miftari, njëherësh aktivist në sektorin civil, thotë se pas emisionit Gjurmë ka kontrolluar listën e votuesve dhe në shtëpinë e tij ka zbuluar gjashtë votues të cilët jo vetëm që nuk banojnë në atë adresë, por as edhe nuk i njeh të njëjtit. Sipas listës së publikuar nga Miftari dhe denoncimit të tij, në rrugën Veselin Vuevski, numër 003 përveç familjarëve të tij, janë regjistruar si banorë edhe 5 persona të tjerë me një mbiemër tjetër dhe një person me një mbiemër të ndryshëm.

Ndërkaq në një porosi dërguar redaksisë së televizionit Shenja, një banorë i Haraçinës thotë se në dy adresa në këtë fshat ka vërejtur banorë të cilët sipas tij nuk jetojnë në ato shtëpi. Por përveç pretendimit të shikuesit edhe vetë lista e votuesve rrit dyshimet lidhur me banorët e regjistruar në këto dy adresa.

Në rrugën “Marshall Tito” numër 48 figuron vetëm një votues maqedonas, por në adresën e dytë në Haraçinë paraqitet situatë e ngjashme si ajo në Tetovë ku shqiptarë e maqedonas figurojnë se banojnë në të njëjtën shtëpi. Në këtë rast, në rrugën 1 numër 003 jetojnë bashkërisht, dy shqiptarë secili me mbiemër të ndryshëm nga tjetri, si dhe katër maqedonas që mbajnë një mbiemër të njëjtë.

Këto raste paraqiten pas përfundimit të shqyrtimit publik të listës së votuesve dhe pas vlerësimeve që kohë më parë u dhanë nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe katër partitë nënshkruese të marrëveshjes së Përzhinos, të cilët thanë se lista e votuesve tanimë është pastruar. Në hulumtimin e realizuar nga televizioni Shenja, u zbuluan raste skandaloze në qytetin e Tetovës ku vetëm në një vendparkim u gjetën 259 votues./Shenja



Zgjedhjet e 11 dhjetorit, raste të reja me… by tvshenjaofficial

Comments

comments