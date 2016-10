Zgjedhjet bukuroshja që do ta përfaqësojë Brazilin në ‘Miss Univers’

Quhet Raissa Santana dhe është zgjedhur Miss Brazili 2016. Ajo u kurorëzua në spektaklin e mbajtur këtë të diel në San Paolo dhe pas fitores do të përfaqësojë vendin e saj në Miss Univers.

Në spektaklin e bukurisë të këtij viti u vu re numri më i madh i të gjitha kohrave i pjesëmarrëseve me ngjyrë.

Raissa Santana tha pas marrjes së kurorës se ndihet shumë e lumtur, “Nuk e prisja që ta fitoja titullin. Përfaqësoj bukurinë me ngjyrë dhe inkurajoj të gjithë vajzat si unë që të realizojnë ëndrrën e tyre. Dua t’u them të gjitha vajzave me ngjyrë, që ta provojnë. Mund t’ia dalin siç ia dola unë”.

