Zekiri: Tezat për federalizmin e Maqedonisë janë absurde

Tezat për federalizim janë absurde, ndërsa dy gjuhësia në Maqedoni është rregulluar me Kushtetutë. Këto çështje janë vetëm për marketing parazgjedhor.

Ngritja e tensioneve ndëretike për qëllime zgjedhore. Kështu Muhamed Zekiri nga LSDM-ja i sqaron reagimet e shumta për federalizmin e mundshëm të shtetit.

“Puna me dy gjuhësinë në Maqedoni është zgjidhur me Marrëveshjen Kornizë të Ohrit, ajo është zgjidhur me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Kryetari i LSDM-së nuk tha asgjë tjetër, përveç asaj që është paraparë në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Ëshhtë tjetër problemi që VMRO-DPMNE së bashku me partnerin e tyre të koalicionit BDI po e shfrytëzon atë temë për të ngritur tensionet ndëretnike. Dhe ata ende po mendojnë që të luajnë në kartën nacionale”, theksoi Zekiri.

Si për shembull për atë se tezat për federalizim janë të deplasuara dhe pa baza, Zekiri e përmendi nënshkrimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe reagimet e atëhershme se pas marrëveshjes Maqedonia do të zhduket.

