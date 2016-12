Zbuloni shenjën e horoskopit të personit që do martoheni, bazuar te shenja juaj!

Shenja e horoskopit mesa duket parashikon edhe personin që do martoheni, nëse jeni ende beqarë.

Do habiteni, se ndoshta do shikoni që parashikimet që keni parë deri më tani, nuk ju përputhen, por shikoni me detaje secilën shenjë. Bazuar në shenjën tuaj,shikoni se cilës shenjë i përket personi që do martoheni.

1. Dashi

Gaforrja

Sipas parashikimeve, personat e shenjës së dashit, do martohen me një gaforre. Midis tyre ka një tërheqje fizike dhe shpirtërore

2. Demi

Shigjetari

Personat e shenjë së demit, edhe pse janë ndryshe me shigjetarin, në fund kuptojnë se mund të shkojnë si çift. Njëri pëlqen shtëpinë, e tjetri udhëtimet e aventurat, por do vijë një moment që do përshtaten.

3. Binjakët

Peshqit

Binjakët të cilët janë të pavendosur, do martohen me dikë të shenjës peshqve. Njerëzit që i përkasin shenjës së peshqve me botën e tyre të ëndërrimtare do i bëjnë për vete.

4. Gaforrja

Bricjapi

Mesa duket mes tyre, ka një tërheqje të madhe dhe kjo do i çojë në martesë. Gaforrja e ndjeshme me një bricjap ambicioz.

5. Luani

Virgjëresha

Këto dy shenja kanë mundësi të martohen me njëri-tjetrin. Asgjëje nuk i dihet, luani lider me virgjëreshën që dëshiron gjëra perfekte.

6. Virgjëresha

Dashi

Virgjëreshat tërhiqen nga personat e shenjës së dashit, edhe pse janë aventurierë. Virgjëreshat edhe mund ta mbledhin një dash, duke shkuar drejt martesës.

7. Peshorja

Bricjapi

Peshoret tërhiqen nga paratë që ka bricjapi, falë punës së madhe. Këto dy shenja edhe mund të martohen së bashku.

8. Akrepi

Shigjetari

Edhe pse duket e pamundur, një akrep mund të martohet me një shigjetar. Akrepët nuk tolerojnë, në krahasim me shigjetarët, por mesa duket e gjejnë një zgjidhje.



9. Shigjetari

Gaforrja

Këto dy shenja, sidomos në shtrat janë çifti perfekt. Gaforrja romantike, me një shigjetar aventurier!

10. Bricjapi

Peshqit

Këto shenja mund të bëjnë çiftin që shkon drejt martesës. Bricjapi praktikë, ambiciozë me një peshk të ndjeshëm dhe zemërmirë.

11. Ujori

Luani

Dy shenja krejt të kundërta, ku luani dëshiron vëmendje nga të tjerët, ndërsa ujori as e vret mendjen për të rënë në sy. Si çift, quhen të fuqishëm, me karakteristikat e tyre fantastike!

12. Peshqit

Dashi

Këto shenja kërkojnë gjëra të ndryshme në jetë, por mund ta shohin njëri-tjetrin edhe duke u martuar. Peshqit që vuajnë nga dashuria dhe nuk refuzojnë, ndërsa dashi e kundërta.