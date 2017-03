Zbulohet pamja e telefonit iPhone 8, ja çfarë do të ketë ndryshe (Foto+Video)

Sistemi i ri i iPhone, u mundëson kërkuesve, zëvendësimin e shenjave dixhitale, me njohjen e fytyrës, ose me njohjen e irisit të syrit

Është zbuluar dizajni i iPhone 8 i cili pritet të prezantohet zyrtarisht në vjeshtë, kur do shënohet dhe 10 vjetori i iPhone. Ky telefon do jetë krejtësisht i veçantë, pasi ka një trup prej xhami, ndërsa pjesa e brendshme është prej çeliku.

Ndërkaq për pamje më të mirë, është ndërtuar linja e antenave. Ekrani është i mprehtë, më i mirë dhe më i pastër. Kamera është 16MP/12MP.

Duke u bazuar në zërat që qarkullojnë online, sistemi i ri i iPhone, u mundëson kërkuesve, zëvendësimin e shenjave dixhitale, me njohjen e fytyrës, ose me njohjen e irisit të syrit.



