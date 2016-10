Zbulohen gënjeshtrat e zv/ministrit Agim Nuhiu

Të gjithë kandidatët pa përjashtim, me sukses e kanë mbaruar kursin për polic. Unë do të dua të them se në konkursin e fundit ne arritëm të zgjedhim 165 shqiptarë për të vazhduar kursin në Idrizovë”, u shpreh Agim Nuhiu, Zëvendësministër i Punëve të Brendshme.

Edhe përkundër pohimit të zëvendësministrit të MPB-së, Agim Nuhiut, se 165 shqiptar janë përzgjedhur dhe kanë kaluar trajnimin për policë, dokumentet që siguroi TV21, demantojë që kjo të ketë ndodhur. Sipas këtyre dokumenteve, vetëm 72 kandidatë, nga gjithsej 654 që janë pranuar në konkursin e fundit nuk janë maqedonas.

I pyetur nga TV21, Nuhiu vazhdon të qëndroj në atë që e ka thënë.

“E vërteta është që në konkursin e fundit janë pranuar mbi 160 polic shqiptarë, veç më i kanë nënshkruar kontratat me Ministrin Çavkov, për t’i ndjekur stërvitjet në qendrën për trajnime në Idrizovë dhe me plot përgjegjësi them që janë mbi 160 shqiptarë që janë pranuar në konkursin e fundit. Ne kemi vlerësuar se përfaqësimi i drejtë dhe adekuat është një masë afirmative, përkatësisht Marrëveshja kornizë e Ohrit, shtetin dhe MPB e ka futur në borxh në implementimin e këtij parimi”, shtoi Nuhiu.

Sipas dokumentit zyrtar të MPB-së, vetëm 11 % të kandidatëve i përkasin etniteteve tjera, si shqiptar, turq, boshnjak e romë.

Në konkursin e fundit për polic u pranuan 654 kandidatë. Sipas buxhetit të aprovuar, vend pune do të ketë vetëm për 600 prej tyre, kurse 54 kandidatët e mbetur i pret fati i 34 kolegëve nga konkursi i parafundit, të cilët edhe pse janë pajisur me diploma dhe kanë kaluar trajnimin, mungesa e mjeteve financiare ka bërë që të ngelen në rrugë./TV21/

