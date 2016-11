Zaevi me plis në Ditën e Flamurit (FOTO)

Një pjesë e mediave të afërta me VMRO-DPMNE sot me rastin e Ditës së 28 Nëntorit – Festës së Flamurit dhe Pavarësisë së shtetit shqiptar e kanë nxjerrë liderin e LSDM-së, Zoran Zaev me plis në kokë.

Në tekstin e shkruar dhe të shpërndarë në shumë portale theksohet se Zaev është një nga politikanët që po angazhohet për federalizimin dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe në Maqedoni. Ndërsa në këtë shkrim thuhet se Zaev ka hapur Kutinë e Pandorës, duke i hapur një derë Shqipërisë së Madhe, apo kantonizimit të Maqedonisë. Këtu përmendet takimi i kryetarëve të komunave shqiptare në Ballkan në Tiranë në organizim të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj.

