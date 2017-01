Yjet që u braktisën në mënyrën më të turpshme

Ato janë të famshme, të bukura dhe seksi, por pa marrë parasysh këtë, të dashurit e tyre i kanë braktisur në mënyrë tejet të turpshme. Duket se paratë, fama dhe bukuria, nuk ju mbrojnë nga ajo që i dashuri ‘t’ju shqelmoj’ si një kosh i vjetër plehrash. Dhe kur keni famë botërore, ndarjet e tilla janë edhe më të dhimbshme dhe shpesh të pakëndshme.

Taylor Swift mjaft mirë e di se si duket kur dikush ju braktisë. Siç thotë vetë ajo në hitin e saj “Blank Space”, ajo ka një listë të gjatë të dashnorëve. Nëse asgjë tjetër, Taylor nga secila lidhje e saj e dështuar, ka arritur të nxjerr një hit dhe në njëfarë mënyre t’u hakmerret ish të dashurve. Ndarja që më së shumti e ka goditur, ishte ajo me ish të dashurin Joe Jonas, i cili e ka braktisur përmes telefonit brenda vetëm 27 sekondave. Dhe kjo natyrisht se ka qenë e dhimbshme.

Katy Perry, dikur një mike e ngushtë e Taylor Swift, gjithashtu në lëkurën e saj ka ndjerë se si është të ‘shqelmohesh’ në mënyrë të shëmtuar dhe poshtëruese. Katy për 14 muaj ishte në martesë me aktorin Russell Brand. Dhe më pas Russell kishte iniciuar ndarjen, ndërsa për këtë, ai Katy-n e ka lajmëruar vetëm përmes në mesazhi SMS. Që gjërat të jenë edhe më keq, ai i kishte thënë se është monotone në shtrat dhe se ka menduar për femra tjera derisa ka bërë dashuri me të.

Jennifer Lopez padyshim se është njëra ndër femrat më të dëshiruara në botë, por as kjo nuk e ka shpëtuar nga ajo që të braktisej pak para se të dilnin para altarit. Jennifer dhe Ben Affleck ishin të fejuar dhe ajo ishte e lumtur për këtë, bënte foto të shumta me unazën e fejesës dhe me krenari e tregonte atë. Mirëpo, Beni e ka braktisur vetëm dy ditë para se të martoheshin, ndërsa arsyeja për këtë thuhet të ishte fakti se Jennifer-i nuk i pëlqente nënës së tij. Pra, këto janë vetëm disa nga yjet që janë braktisur në mënyrë poshtëruese nga të dashurit dhe me siguri se pajtoheni se nuk ka qenë aspak sjellje prej xhentëlmeni./Zeri