Xhemaili për “20min”: Ndeshja kundër Hungarisë më e rëndësishmja, i gatshëm të zëvendësoj Xhakën

Mesfushori shqiptar i Bolonjës dhe Kombëtares helvete ka kryer një intervistë të gjatë me median zvicerane 20min.ch. Ai tregon për ndryshimin e frymës në ekip pas ardhjes si trajner të Vladimir Petkovic, pse ndeshja e së premtes është vendimtare dhe gatishmërinë për të zëvendësuar bashkëkombasin Granit Xhaka. Në vijim keni intervistën e tij të plotë.

“20min”:Blerim Xhemaili, si e vlerësoni ndeshjen 2:0 kundër Portugalisë?

Blerim Xhemaili: Ajo tregon fytyrën e vërtetë të kombëtares helvete prej KE. Tregon se ne nuk kemi frikë nga asnjë kundërshtar, që ne ndjehemi të fortë, që ne mund të mposhtim secilin kundërshtar. Kjo na ka kthyer vetëbesimin si ekip. Gjatë miqësoreve të marsit ne humbëm të gjitha ndeshjet dhe pyesja veten: “Çfarë ka ndodhur me kombëtaren?”. Tani kohët e errëta kanë përfunduar.

A është fitore më e rëndësishme ajo ndaj kundërshtarëve më të mëdhenj?

Për mua më e rëndësishme është identiteti. Gjithashtu edhe strategjia jonë se çfarë duam të luajmë. Duam t’ju dhurojmë tifozëve futboll të mirë, të kemi sukses dhe të ruajmë mentalitetin e fituesit.

Fitorja kundër Portugalisë nuk ka vlerë, nëse nuk përfitoni nga Hungaria.

Për mua, loja kundër Hungarisë është ndeshja më e rëndësishme e fazës së grupeve për KB 2018. Është lojë vendimtare, për të na sqaruar sesa pikë mund të grumbullojmë nga gjashtë ndeshjet e mbetura. Kush do presë biletën për KB 2018 nuk duhet të humbasë kundër Letonisë, Andorrës dhe Ishujve Faroe, edhe pse secila pikë ka vlerën e saj dhe asnjë klub nuk duhet të nënvlerësohet. Loja e së premtes do na tregojë nëse vendi jonë i parë ose i dytë do vendoset në ndeshjen e fundit kundër Portugalisë.

Ju dukeni plot vetëbesim. A tregon kjo se gjatë karrierës tuaj dhjetë vjeçare në kombëtare, tani keni marrë një pozitë më të veçantë?

Çdoherë kam qenë i gëzuar të jem pjesë e kombëtares helvete, por tani kam një rol tjetër. Dhe natyrisht, jam më me fat se më përpara. Pozitat e mia në kombëtare janë forcuar prej kur Vladimir Petkovic është bërë trajner.

Nën trajnerin Ottmar Hitzfeld kishim përshtypjen se Xhemaili me kombëtaren nuk përshtateshin. A ndryshuan gjërat pas performancës tuaj të mirë në KE?

Jo vetëm ajo. Unë çdoherë e kam pasur dëshirë të jem pjesë e kombëtares. Është besimi. Dhe besimi është afër me vetëbesimin. Nuk kam frikë që një gabim do më ulte përsëri në stol. Unë kam pranuar rolin tim dhe di që nuk sjell asgjë kryelartësia. Një lojtar kur nuk luan zakonisht fajin e kërkon te trajneri (qesh). Kjo edhe mund të ketë kuptim, por herën e parë duhet të jemi vetëkritikë dhe të kërkojmë fajin te vetja. Duket se jam pjekur më shumë (qesh përsëri).

Kjo duket shumë e arsyeshme, megjithatë ju keni deklaruar pensionimin si futbollist.

E vërtetë, para tre viteve në ndeshjen kundër Qipros në Gjenevë (1:0). Atëkohë unë luaja rregullisht në Napoli, Inleri jo. Por pozita ime në ekip nuk varet vetëm nga Inler. Atëherë u këshillova me babain, vëllain dhe këshilltarin tim. Ky i fundit më tha: “I vetmi, që ka humbur, je ti. Pranoje situatën dhe prit.” Unë shkova në pushime dhe reflektova edhe njëherë.

Çfarë ka ndryshuar me Petkovic, që ju e shihni shumë pozitive?

Mbi të gjitha pasi letrat janë përzier dhe gjithashtu, që si futbollistë jemi bërë më të mirë dhe zëri në ekip është më pozitiv. Në klub ka një miks mes lojtarëve të vjetër e të rinj, që jo domosdoshmërisht ka të bëjë me hierarkinë. Të gjithë ndjehen të rëndësishëm dhe shpresojnë vetëm te suksesi i kombëtares.

