Xhaka e bëri horë portierin serb që kishte dhënë deklarata kundër shqiptarëve

Portieri i Serbisë, Vladimir Stojkoviqit, për një çast iu bë terr në stadiumin e Nottingham Forest-it! I vjen një projektil sikur prej qiellit dhe gjunjëzohet! Ai projektil vjen nga kryetrimi shqiptar, Granit Xhaka, i cili nga rreth 30 metra tund portën e Stojkoviqit i cili një periudhë kishte dhënë deklarata të këqija për shqiptarët sidomos për ndeshjen që u ndërpre me 14 tetor të vitit 2014 në Beograd në mes Serbisë dhe Shqipërisë, kur futbollistët shqiptarë u sulmuan nga shovenistë serbë. Ky supergol i Xhakës e bëri horë portierin serb, sepse as që e kishte pritur se do të pësoi nga shqiptari i Republikës së Kosovës. Por Xhaka me Arsenalin ia dhënë ndëshkimin më të mirë, duke e mposhtur katër herë dhe mundur skuadrën e Stojkoviqit me rezultat 4:0. Para një periudhe Stojkoviq kishte deklaruar se u pa qartë qëllimi dhe shkaktarët e asaj që ndodhën në Beograd. “Shqipëria nuk mund t’i shpëtojë një ndëshkimi nga Zoti për atë që bëri dhe për atë që shkaktoi. U pa qartësisht se cilët ishin shkaktarët dhe fajtorët për atë që ndodhi në atë ndeshje. Ishte e qartë se kush ishte fajtor për atë që ndodhi në Beograd. Dëshira për të fituar shpjegon gjithçka ndodhi”, deklaroi atëkohë portieri i Përfaqësueses së Serbisë në një intervistë për “Informer”. Ndërkaq, gazetari i mirënjohur në Maqedoni, Reshat Ibrahimi, ka bërë një koment interesant në facebookun e tij. “Serbëve ju kishte djeg, disa media e kane bë të madhe. Ata e kanë kritikuar portierin Vladimir Stojkoviq, duke shkruar se shqiptari Granit Xhaka i ka dhanë gol prej 30 metra, në ndeshjen Nottingham Forest-Arsenal e vlefshme për EFL Kupa e Anglisë”, shkruan Ibrahimi.

Comments

comments