Xhaka me Baselin po habisin zviceranët

Plot 15 ndeshje Baseli nuk njeh humbje në elitën e futbollit zviceran. Baseli shënoi fitore me rezultat bindës 6:0 në ballafaqim me Vaduz-in, në takimin e javës së 15-të. Shqiptari Taulant Xhaka u paraqit standard dhe kontribuoi në fitoren e thellë. Golat i shënuan: Doumbia (11’ e 51’), Elyounoussi (19’), Lang (74’, Bjarnason (77’ dhe Calla (90’). Xhaka luajti deri në minutën e 64-të dhe u zëvendësua nga Fransson. Baseli kryeson bindshëm renditjen me 41 pikë ose ka 13 fitore e 2 barazime. Xhaka me ekipin e tij po habisin me rezultatet fantastike sidomos që janë pa humbje, duke dëshmuar sundimin.

