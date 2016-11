Wonder: Të votosh për Trumpin është si të më kërkosh të vozis

Ikona e muzikës, Stevie Wonder ka thënë se vota për Donald Trumpin është sikur t’i kërkojnë atij që të vozisë.

Wonder, i cili është i verbër, këtë krahasim e bëri gjatë një interviste për Philly.com, pas koncertit të tij që e realizoi për Hillary Clintonin.

“Sikur të kishit një rast emergjent dhe ju duhet që të shkoni në spital, a do të dëshironit që unë të vozis veturën?”, ka pyetur Wonder, derisa gazetari i është përgjigjur me “jo”. Pastaj këngëtari shtoi, “sepse nuk jam vozitës me përvojë apo jo?”

“Pra unë besoj se Hillary është person me përvojë në qeveri dhe ajo kaloi 30 vjet me angazhime. Të mos përmendim se prindërit e mësuan siç është më së miri që të ketë respekt dhe dashuri për të tjerët. Ky është personi që dua të qeverisë, të jetë lider i këtij kombi”, ka thënë Wonder.

Comments

comments