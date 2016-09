WhatsApp sjell veçori të re

Çdokush që ka qenë i përfshirë në një bisedë grupore e di se sa e bezdisshme mund të jetë. Do detyroheni që të heshtni bisedën për shkak të njoftimeve që vijnë pa ndalur nga biseda në grup.

Ndonjëherë duhet të lexoni një mesazh në atë bisedë grupore dhe për këtë aplikacioni WhatsApp ka shtuar një veçori të re e cila do të bëjë pak më të vështirë injorimin e bisedës grupore. Veçoria e re te ky aplikacion është përmendja e përdoruesit, që do të thotë se nëse përmendni dikë në bisedën grupore atëherë të jeni të sigurt se përdoruesi do ta shohë mesazhin tuaj, përmes njoftimit.

Ashtu sikur Twitter, Instagram dhe aplikacione të tjera sociale, duke përdorur simbolin “@” për të përmendur dikë, atëherë ata që i përmendim do të njoftohen. Po ashtu, njoftimi do t’iu shkojë edhe atyre që kanë heshtur bisedën, si dhe me këtë veçori është e mundshme që të përmenden edhe më shumë përdorues përnjëherë.

Kjo veçori e re e WhatsApp, është në dispozicion për përdorim në versionet Android dhe iOS të aplikacionit.

