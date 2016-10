Warriors të frikshëm, Harden e mbanë Houston në shpinë

Kanë mbetur vetëm edhe pak ditë deri te fillimi i edicionit të ri në NBA, ndërsa skuadrat më të mëdha të ligës më të fuqishme në botë, po vazhdojnë me ndeshje miqësore. Golden State shënoi fitore ndaj L.A Lakers me rezultat 123:112, në mbrëmjen ku shkëlqeu Stephen Curry dhe Kevin Durant që së bashku shënuan 59 pikë, 32 Curry dhe 27 Durant. Lakers kështu humbi ndeshjen e dytë rresht brenda katër ditëve, ndërsa më efikasi në këtë ndeshje te skuadra e famshme ishte Brandon Ingram me 21 pikë.

James Harden ishte në formë të mirë edhe ndaj Dallas. Ai në fitoren e Houston Rockets 106:91, shënoi 23 pikë e 11 asistime duke u ndihmuar edhe nga Ryan Anderson me 14 pikë. Te Dallas u dalluan Wesley Mathews me 15 pikë dhe Dirk Nowitzki me 12.

New York Knicks fitoi me rezultat të thellë 121:96 në TD Garden të Bostonit, pavarësisht mungesës së Carmelo Anthony, ndërsa te Celtics luajti pa dy yjet e skuadrës Thomas e Horford të cilët qëndruan pushim.

Pas tre disfatave radhazi, më në fund fitoi edhe Milwaukee. Bucks triumfuan 111:103 përballë Indiana Pacers në Bradley Center, ndërsa Portland fitoi 88:84 në udhëtim te Utah Jazz, ku Lillard me 27 pikë bëri diferencën në parket. Në fund, Toronto fitoi 103:92 përballë Detroit, me Raptors që i shkaktuan Pistons humbjen e parë, pas tre sukseseve radhazi.

Comments

comments