Volkswagen kthehet në automjete elektrike për të rritur profitin

Herbert Diess, presidenti i Këshillit drejtues të markës Volkswagen, shpjegoi se me një ristrukturim të gjerë kompania do të kalojë në automjete elektrike dhe teknologji dixhitale, siç janë automjetet autonome apo car-sharing.

Diess, siç transmeton AA, të martën në një konferencë për media në selinë e kompanisë në Wolfsburg, deklaroi se qëllimi është “që Vokswagen të ndryshojë rrënjësisht”, për t’u shkëputur nga skandali me automjetet që kishin softuerin që mashtronte në testin e emetimit të gazrave.

Plani parasheh investime të reja në teknologjinë e makinave elektrike dhe softuerëve që do të mundësojnë mënyra të reja të përdorimit dhe ndarjes së automjetit në një afat më të gjatë. Me këtë synohet që të arrihet rritje e kapitalit për 6 përqind deri në vitin 2025 me vetëm 2 për qind nga viti 2015.

Rentabiliteti i markës Volkswagen është në ngecje, ndërsa kompania të ardhurat e saj më të mëdha i merr nga markat e saj luksoze Audi dhe Porsche.

