VMRO DPMNE: Nëse LSDM bën qeverinë, do të ketë probleme

Kryetari i VMRO-DPMNE-së Nikolla Gruevski ka realizuar një takim me ambasadoren e OSBE-së në Shkup, Nina Somulainen. Në këtë takim është biseduar për situatën aktuale në Maqedoni, kurse Gruevski ka tërhequr vërejtjen se formimi i qeverisë pa VMRO-DPMNE-në mund të shkaktojë probleme në Maqedoni, raporton Gazeta Lajm.

“Nga VMRO DPMNE lidhur me pyetjen nëse LSDM formon qeveri, a do të jetë ajo e pranueshme për partinë, u dha përgjigja se secila parti që sjell vendim për formim të koalicionit pa partinë që ka fituar më së shumti vota dhe përkrahje më të madhe të qytetarëve, duhet ta dijë se në të njëjtën kohë sjell vendim që të përballet me probleme në të ardhmen karakteristike për situata kur injorohet vullneti i popullit:, kanë njoftuar nga VMRO DPMNE pas takimit.