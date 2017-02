VMRO sërish kërcënon partinë e Ahmetit – VIDEO

VMRO DPMNE-ja ka vijuar kërcënimet ndaj partisë së Ahmetit përmes komunikatave pasi kjo e fundit nuk i dha mbështetje për formimin e qeverisë ndërkohë që ka përsëritur edhe kërkesën për zgjedhje të reja të jashtëzakonshme. Partia e Gruevskit sot ka kujtuar BDI-në se pa ndihmën e saj strategjike gjatë zgjedhjeve të fundit lokale BDI nuk do të mund të fitonte në shumë komuna.

Në zgjedhjet e kaluara lokale ishte sfidë e madhe që BDI-ja të fitonte në disa komuna strategjike për këtë parti dhe mirë e kujtojmë rolin dhe përkrahjen e VMRO – DPMNE-së për BDI-në, por prapë se prapë kjo është punë e BDI-së. Do të vijnë zgjedhjet lokale dhe do ta shohim nëse vlerësimi i tyre është i saktë ose jo – theksojnë nga VMRO – DPMNE.

Ndërkohë VMRO DPMNE-ja platformën e shqiptarëve e ka cilësuar të rrezikshme për shtetin. Sipas kësaj partie, partitë politike në vend bashkë me komunitetin ndërkombëtar janë kundër ri-negocimit të Marrëveshjes së Ohrit sepse një gjë e tillë do të hapte Kutinë e Pandorës. Ky hap sipas tyre mund të nxis që edhe bashkësitë e tjera etnike përshirë edhe maqedonasit në të ardhmen të dalin me platformën e tyre.