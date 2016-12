Vjen vetura e re me 3 rrota !

erhall prezanton veturën e saj të re me tre rrota e dy ulëse, Venice

Kompania amerikane Vanderhall prezanton veturën e saj të re me tre rrota e dy ulëse, Venice. Vanderhall Venice përmban disa elemente nga fibra të karbonit dhe nga alumini, si dhe vjen me motor të kompanisë së njohur General Motors.

Venice vjen me motor benzinë 1.4-litër Turbo me kapacitet prej 200 kuajfuqi, në kombinim me marshin automatik me gjashtë shpejtësi, gjë që është e mjaftueshme që shpejtësinë nga 0 deri në 100 kilometra ta rrijë për më pak se 5 sekonda ndërsa atë maksimale deri në 210 km/h.

Kjo veturë me tre rrota peshon 623 kilogramë dhe ka rezervar të vogël për karburant me kapacitet prej 75 litra.

Gjithashtu, kjo veturë e re vjen me rrotat me diametër prej 18-inç, ABS, Bloutooth, sistemin e zërimit dhe timonin nga druri.

Vanderhall Venice në Amerikë kushton rreth 30 mijë dollarë dhe është në dispozicion me ngjyrë të zezë metalike, të bardhë Pearl dhe gri metalike.