Vjen modeli unik i Aston Martinit i frymëzuar nga një jaht – FOTO

Kompania britanike e njohur e veturave luksoze, Aston Martin, ka prezantuar modelin e saj të ri unik Vanquish Volante në version kabrio, të cilin e ka krijuar departamenti Q i saj.

Ky kabrio luksoz është i frymëzuar nga jahti AM37 Powerboat, produkt i kompanisë Quintessence Yachts. Vanquish Volante kabrio, njëjtë sikurse jahti i përmendur, vjen me eksterier me ngjyrë të kaltër dhe interier, prej lëkure, me ngjyrë të kombinuar – bardhë e të kafenjtë.

Aston Martin nuk ka zbuluar shumë detaje, por motorin vazhdon ta ketë të njëjtë – 5.9-litër V12 me kapacitet prej 568 kuajfuqi e me sistemin e tërheqjes në rrotat e pasme dhe është në kombinim me marshin automatik me tetë shpejtësi.

Shpejtësinë nga 0 deri në 100 kilometra në orë, ky kabrio unik e arrin për vetëm 3,8 sekonda ndërsa atë maksimale deri në 317 km/h.

Sa i përket çmimit, ndonjë informacion zyrtar në lidhje me çmim nuk ka por disa medie thonë se Aston Martin Vanquish Volante kabrio kushton diku rreth 350 mijë dollarë.

