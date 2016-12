Villa: Messi do të nënshkruaj me këtë klub

David Villa, sulmuesi i New York City, ka zbuluar të ardhmen e Lionel Messit.

Ish sulmuesi i Barcelonës, David Villa ka një lajm të mirë për tifozët e ekipit nga Camp Nou. Anëtari i New York City beson se Lionel Messi do të nënshkruaj kontratë të re me kampionin e La Ligas.

Messi ka kontratë me Barcelonën deri në verën e vitit 2018, derisa deri më tani nuk ka nisur negociatat për vazhdimin e saj.

“Unë mendoj se Messi do të vazhdoj kontratën me Barcelonën, herët a vonë. Barcelona e do Messin dhe Messi do Barcelonën, ndonjë gjë tjetër ne nuk mund ta imagjinojmë.””, ka thënë Villa.