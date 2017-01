VIDEO/ Zaev nis takimet me partitë shqiptare, sot me BESËN

Lideri i LSDM-së, Zoran Zaev, i shoqëruar nga sekretari gjeneral i partisë, Oliver Spavovski, sapo ka përfunduar takimin me krerët e Lëvizjes BESA, ne selinë e kësaj të fundit në Shkup, shkruan gazeta KOHA. Me gjithë insistimin tonë, lideri i LSDM-së mohoi të deklarohet se për çfarë konkretisht u bisedua në këtë takim, ndërkohë tha shkurt se bëhet fjalë për takim të zakonshëm, njëjtë sikurse do të realizojë dhe me partitë tjera shqiptare. “Ishte një takim i zakonshëm paszgjedhor, ndërsa do të realizojmë takime të këtilla dhe me partitë tjera shqiptare”, tha shkurt Zaevi, duke mos pranuar të përgjigjet nëse tashme u ka dërguar ftesë për takim edhe BDI-së, Aleancës për Shqiptarët dhe PDSH-së. Në ndërkohë, nga Lëvizja BESA nuk pranuan të deklarohen për takimin, ndërsa tashmë dihet se partner më i mirë për koalicion qeverisës për BESËN do të ishte Zaevi.

JA ÇFARË THOTË IBRAHIMI PËR TAKIMIN E SOTËM ME ZAEVIN

Nënkryetari i Lëvizjes BESA, njëherësh deputet, Zekirija Ibrahimi ka thënë për gazetën KOHA se takimi i sotëm me kryetarin e LSDM-së, Zoran Zaev ka ndodhur spontanisht dhe i paplanifikuar më parë. “Takimi me drejtuesit e LSDM-së është në frymën e takimeve që realizohen këto ditë për të ardhmen e shtetit. Megjithëse takimi ishte joformal, mund t’ju them se kemi këmbyer ide se si mund të kthehet vendi në agjendën euro-atlantike, se cili duhet të jetë kursi i shtetit në të ardhmen dhe se si mund të bëhet kjo. Ka qenë një takim për parimet e mundshme e një bashkëpunimi të ardhshëm pa ndonjë gjë konkrete”, është shprehur për KOHA, Ibrahimi. Ndryshe, vet Zaevi u shpreh se takimi me kreun e BESËS është i zakonshëm dhe se takime të tilla ka planifikuar edhe me partitë tjera shqiptarë, pa u përgjigjur nëse tashmë të njëjtëve u ka dërguar ftesë.