VIDEO/ Tetovë, protestë kundër çmimit të energjisë

Qindra banorë të Tetovës dhe rrethinës, kanë protestuar para degës së EVN-së në Tetovë kundër çmimeve të larta, heqjen e 33 përqindëshit, kthimin e faturave në dy gjuhë, si dhe de-monopolizimin e shpërndarjes së energjisë elektrike nga vetëm një operator.

“Ne kemi këtu fakte, EVN neve po na vjedh po na merr haraç. Ne kemi pesë kërkesa, e para është që faturat t`na vijnë në gjuhën shqipe, e dyta, të hiqet 33 përqindëshi, e treta pse të paguajmë 520 euro për një orë kur jemi shfrytëzues të EVN-së dhe paguajmë rrymën dhe paushallin ta heqin”.

Banorët po ashtu janë ankuar se energjia elektrike që paguajnë nuk rezulton 220 volt por e njëjta është më e dobët gjë kjo që ndikon në harxhimet më të mëdha të energjisë.

“Rrymë nuk kemi si duhet, unë kam 154 volt energji në shtëpi ndërsa paguaj për 220 volt. Nëse duhet do e ndezim krejt, si në Bullgari do bëhet njëjtë, çmimet ne i kemi më të larta se sa në Zvicër e Amerikë”.

“Ja çfarë tensioni kemi ne dhe paramendojeni se sa energji duhet të harxhojmë për aparatet e amvisërisë me 152 volt të ngrohesh të ziesh të pjekësh”.

“Gruevskit me parat tona ia kemi bë buxhetin atë veturën si tank që e ka, prej neve e ka ble. S`kam as termo asgjë me dru ngrohem paguaj 3000 denar rrymë, por tash e tutje asnjë nuk do lejoj të vij ta merr numrin e orëmatësit”.

Protesta ka përfunduar e qetë dhe pa incidente, ndërkohë që protestuesit kanë paralajmëruar protestën e radhës, për të premten e ardhshme.