VIDEO/ Shikoni se si ministritë e BDI-së investojnë 44 mln eu në Maqedoninë Lindore

Vazhdon thithja e fondeve të huaja për projekte selektive. Ministria e ekologjisë me para evropiane do të realizojë një projekt ekologjik për menaxhimin e mbeturinave që kap shumën e 44 milion eurove. Mirëpo i gjithë investimi është i përqendruar vetëm për rajonin e Maqedonisë Lindore dhe veri-lindore, duke lënë anësh pjesën tjetër të vendit sidomos rajonin e Pollogut i cili ka problem të madh me mbeturinat ndërkohë që niveli i ajrit të ndotur arrin shifra alarmante.

“Fazat e tjera të projektit do të rrjedhin shumë më shpejt e kjo do të thotë se do të përshpejtohet kjo zgjidhje e menaxhimit të integruar me mbeturinat në rajonin lindor dhe veri-lindor, njëkohësisht kjo do të jetë edhe një stimul dhe një shembull për rajonet e tjera… Them se këto rajone janë një lloj përparësie që na japin përvojë ku më pas të njejtat masa do t’i ndërmarrim në rajonet e tjera ku do të jenë me një procedurë më të shpejtë”, deklaroi Stevo Temellkovski, zv/ministër i ekologjisë .

Ndërkaq iniciatori i këtij projekti nga Bashkimi Evropian, Nikolla Bertolini tha se ajo që e ka shtyrë të punojë në këtë drejtim është fakti se në Maqedoni mbisundon një katrahurë e paparë e hedhjes së mbeturinave dhe për të pasur sukses ky projekt duhet së pari vetëdije më të lartë nga ana e qytetarëve.

“Kur erdha këtu pas 4 muajsh isha i shokuar, isha vërtetë i shokuar që të gjitha mbeturinat që prodhohen hidhen në një vend të vetëm. Menaxhimi i mbeturinave është një aspekt i rëndësishëm i mënyrës se si jetojmë, si e trajtojmë veten tonë, si sillemi me fqinjët tanë. Unë e kam shumë përzemër këtë pjesë të menaxhimit me mbetjet dhe e di se është një proces kompleks, por mendoj se para së gjithash duhet ndryshuar mentaliteti i këtij populli që më pas ta kemi më të lehtë investimin në këtë sferë”, tha Nikola Bertolini, Kreu i Bashkëpunimit me BE-në.

Sapo ka filluar studimi për projektin e vendosjes së një sistemi për menaxhimin e mbeturinave i cili do të jetë i avancuar me një mekanizëm të vet-qëndrueshëm. Projekti parashikon studimin dhe përmirësimin e deponive në Shtip, Sveti Nikollë, Karbinci, Çeshinovë, deponia në Kumanovë, Rankovc, Koçan, Kriva Pallankë dhe Cërni Vërv. Në gjendje më të keqe janë deponitë e katër qyteteve të fundit.

