VIDEO/ Përleshje në ndeshjen Renova – Vardar

Në stadiumin “Telekom Arena”, në Shkup, skuadra e Vardarit ishte nikoqire e Renovës, në kuadër të javës së 16 në Ligën e Parë futbollistike të Maqedonisë. Vardari edhe pse me shumë vështirësi përsëri në fund arriti që të shënon një gol që i dhuroi tre pikët. Mirëpo me këtë gjë nuk u pajtuan mysafirët nga Tetova, të cilët në përfundim të takimit patën edhe përleshje me futbollistët vendas. Gjithçka nisi mes Goran Popovit dhe Fisnik Nuhiu, të cilët së pari filluan me ofendime ku më pas edhe në kontakte fizike. Nga tabori i Renovës, nuk ishin të kënaqur me drejtësinë që ndau arbitri kryesor i përballjes Goran Meçkarovski, të cilët konsideronin që goli i Blazhevski i shënuar në minutën e 77 të ndeshjes ishte pozicion jashtë lojë. Në incident më pas u përfshinë edhe futbollistët tjerë nga të dyja anët si dhe anëtarë të klubeve. Mirëpo, për fat të mirë pas intervenimit të policisë si dhe sigurimit gjithçka u qetësua për kohë të shkurtë. Nga ana tjetër, në stadiumin e qytetit të Tetovës, të dielën është zhvilluar derbi i xhiros së 16 në Ligën e Parë, ku janë përballur Shkëndija dhe Rabotniçki. Takimi ka përfunduar me rezultatin e barabartë 2:2. Ekipi Shkëndijës e para kaloi në avantazh me anë të Ferhan Hasanit në minutën e 15, ku pas një goditje të fortë nga 15 tundi rrjetën e kundërshtarit. Rabotniçki nuk u dorëzuar lehtë, kështu që në minutën e 35 të takimit arrijnë të barazojnë rezultatin me anë të Flilip Ivanovski, nga pika e bardhë. Në fillim të pjesës së dytë, pikërisht në minutën e 49, përsëri ishte Shkëndija ajo që shënoi golin e avantazhit, edhe kësaj radhe Hasani shënoi për 2:1. Ndërkaq, 9 minuta më vonë “Romantikët”, përsëri arrijnë të barazojnë rezultatin në 2:2, me anë të Kire Markovskit. Deri në fund të përballjes të dyja skuadrat kishin edhe disa raste për të shënuar mirëpo pa sukses. Ekipi i Shkëndijës pas këtij barazimi tani ngelet 6 pikë prapa Vardarit. Në stadiumin e Çairit, ekipi i Shkupit, nuk ka arritur më shumë se një barazim 1:1 përballë Bregallnicës. Edhe pse të parët në avantazh kaluan nikoqirët me golin e shënuar në minutën e 25 me anë të Florent Osmanit, ishin mysafirët ata të cilët në minutën e 67 të pjesës së dytë pas një goditje të lirë arritën të barazojnë rezultat me anë të Dejan Leskaroskit. Në takimet tjera, Sileksi dhe Pelisteri në Kratovë, barazuan pa gola 0:0, më të njëjtin rezultat përfundoi edhe përballja mes Pobedës dhe Makedonija Gj.P.

Comments

comments