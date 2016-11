VIDEO/ Mbyllja e Jugohromit, punëtorët kërcënojnë me protesta

Pas mbylljes së kombinatit, punëtorët e Jugohromit i kanë dhënë afat bordit drejtues të kompanisë që deri të hënën të vendos për kërkesat e tyre, në të kundërtën janë kërcënuar se do të organizojnë protesta radikale. Ata kërkojnë nga kompania tu sigurojë paga edhe gjatë kohës sa nuk funksionon metalurgjiku.

“Mendoj se do të ketë një zgjidhje pozitive, të gjejnë një mënyrë për të mos i lënë punëtorët rrugëve. Nëse s`ka zgjidhje pozitive nga dita e hënë ne do bëjmë presion do gjejmë mënyrën se si do të veprojmë me protesta, bllokime të rrugëve etj”, tha Bajram Amiti, kryetar i Sindikatës – Jugohrom.

Kërkesën e tyre punëtorët, ia kanë dërguar një ditë më parë drejtuesve të Jugohromit të cilët ndonëse kanë realizuar një takim për cështjen nuk kanë marrë asnjë vendim për zgjidhjen e problemit për punëtorët .

“Ende janë në bisedë e sipër për zgjidhjen e problemit të punëtorëve se çfarë statusi do të kenë, presim deri të hënën mendoj se do ketë zgjidhje, se si do jetë ajo do shohim ditën e hënë. Në drejtori kemi bë kërkesë që punëtorët të mbulohen dhe mos të jenë pa të ardhura personale mos lihen rrugëve”, tha Bajram Amiti, kryetar i Sindikatës – Jugohrom.

“Sot është dita e parë e këtij viti kur banorët dhe i gjithë rrethi, mund të shohin qiellin mbi Jegunoc, kështu të pastër ose mund të shihen se, prapa fabrikës ka male, fotografi kjo që përpara nuk kemi mundur ta shohim shkaku i tymit që dilte nga oxhaqet e Jugohromit”.

Comments

comments