VIDEO/ Hasanbegasit të pakënaqur nga dëmshpërblimi

Avdulla Jahiu, nga Hasanbegu i Shkupit, ka dy muaj që s’mund të fle në shtëpinë e tij, që u vërshua me 6 gusht. Vet nuk po arrin ta bëjë prapë të banueshme, sepse s’ka para për ta rinovuar shtëpinë. Ai po ankohet pse s’u kompensua nga qeveria, sikur fqinjët e tjerë. Më pak se 1,000 familje kanë pranuar kompensim për shtëpitë që u vërshuan në Shkup dhe rrethinë.

Bedri Iseni, nga Hasanbegu, është një prej përfituesve të skemës qeveritare për t’i dëmshpërblyer familjet që pësuan nga vërshimet e 6 gushtit. Edhe pse para i çoi shteti në konto, Iseni shprehet i revoltuar për shumën që i është dhënë.

“28.000 denarë, me ato çka do blesh. Unë vetë kam investuar dhe ndihmat që kam mor nga donatoret arrin diku 3000 euro. E me ato 28.000 denarë nga shteti çfarë ke me bërë”, thotë ai.

Trefish më shumë ka marr një tjetër i dëmtuar nga vërshimet, por edhe ai është i pakënaqur.

“Dje kam marrë 95.000 denar, por edhe avansin 500 euro nuk e kam marrë e as edhe nga kryqi kuq. Nuk jemi të kënaqur nuk e di a do të ketë edhe më tej ndenje kompensim po presim”, tha Idriz Fetahu, banor i Hasanbegut.

Koordinatori i komisionit vlerësues të dëmeve nga vërshimet e 6 gushtit, Ejup Halimi, thotë se faza e parë e kompensimit ka mbaruar për 976 amvisëri. Sipas tij, deri në fund të javës, qeveria pritet të japë dritë jeshile edhe për 1126 amvisëri të tjera. Lidhur me ankesat e familjeve që pësuan nga vërshimet, ai nuk jap përgjigje konkrete, edhe pse pyetet.

“Ne si komision kemi angazhuar institutin sizmologjik të Maqedonisë, për shtëpitë të cilët kanë qenë të dëmtuar dhe ata kanë bërë një proces verbal, me të cilët na kanë njoftuar neve dhe njëjti është duke punuar dhe të dilet me të dhëna konkrete”, thotë ai.

Pas rishikimit të buxhetit, qeveria ka ndarë një buxhet prej 35 milionë euro për kompensim të dëmeve.

23 persona vdiqën, ndërsa dhjetëra u lënduan gjatë vërshimeve të 6 gushtit, të cilat dëmtuan materialisht rreth 5 mijë prona.

