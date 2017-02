VIDEO/ Gruevski kërkon zgjedhje të reja, në të kundërtën kërcënohet

VMRO DPMNE-ja gjithnjë e më fuqishëm po e trumbeton idenë për zgjedhje të parakohshme parlamentare si mënyrë e vetme për zgjidhjen e ngërçit politik. Ish kryeministri Nikolla Gruevski këmbëngul se zgjedhjet e parakohshme janë shans për shtetin pasi në të kundërtën sipas tij kriza do të thellohet.

Megjithatë ekspertët juridik vlerësojnë se në kohën kur vendi nuk ka konsumuar të gjitha mundësitë ligjore për formimin e shumicës parlamentare nuk është e arsyeshme të kërkohen zgjedhje të reja. Sipas tyre vendi ka nevojë për formimin e shpejtë të qeverisë dhe përmbushjen e reformave urgjente por jo për zgjedhje të reja.

Nuk e shoh të arsyeshme që të shkohet në zgjedhje të parakohshme sepse mund të sigurohet shumica në parlament dhe ajo është rregulla kryesore me të cilën mund të funksionojë dhe parlamenti ka legjitimitetin e plotë të vazhdojë punën me kapacitet të plotë. Ndërsa eventualisht nëse nuk arrihet ndonjë shumicë brenda parlamentit që të reflektojë me rastin e formimit të qeverisë atëherë në aspektin ligjor nuk ka ndonjë kufizim mund të organizohen zgjedhje të përbashkëta edhe parlamentare dhe lokale – tha Mersim Maksuti, ekspert juridik.