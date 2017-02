VIDEO/ Gjyqi ndaj Gruevskit: “shuplakat” ndaj Zhernovskit, Janeva dhe Fetai gjobiten me nga 2 mijë euro

Seanca gjyqësore për shuplakat ndaj kreut të komunës Qendër Andrej Zhernovski është anuluar për më 10 mars 2017. Lënda është dërguar në Këshillin e Prokurorëve, ndërkohë që Katica Janeva dhe Fatime Fetai janë gjobitur me nga 2000 euro, pasi që Janeva, gjykatëses Tatjana Mihajllova i është drejtuar me vërejtje se nuk meriton të jetë gjykatëse. Ky është epilogu I seancës së sotme gjyqësore për rastin e “shuplakave”, ndaj Zhernovskit.

Seancën e kaluar të mbajtur në dhjetor Gjykata refuzoi audio incizimet nga bisedat e përgjuara, derisa ka refuzuar edhe dëshmitarin e mbrojtur të PSP-së.

Ndryshe akuzohen 14 person, 5 prej të cilëve si nxitës, a të tjerët si kryerës direkt të dhunës. Mes të akuzuarve është edhe Nikolla Gruevski, ish kryeministër, Mile Janakievski, ish ministër dhe Daniella Rangelova, ish këshilltare në Komunën Qendër.

“Sot erdha në gjykatë, por ajo që pash i ngjante një teatri”, u shpreh shkurt Nikolla Gruesvkii, ish kryeministër.

Sipas avokatit të Gruevskit prokuroret e Prokurorisë Speciale Publike, Katica Janeva dhe Fatime Fetai kanë penguar procedurën me kundërshtime të cilat nuk kishin baza ligjore.

“Sjellje frapante e Prokurorisë Speciale, nuk kam sqarim tjetër veçse një skenar i përgatitur mirë që të kryhet presion ndaj gjykatësit”, u shpreh Nikolla Dodevski, avokati i Gruevskit.

“Nuk kuptojmë pse lëndën do e dërgojnë në Këshillin e Prokurorëve, kjo është shumë qesharake, sepse fillimisht duhet ta dërgoj në Këshillin Gjyqësor”, tha Katica Janeva, Prokurore Speciale.

“Në proces verbal janë futur shumë gjëra të pasakta, megjithatë do ta presim incizimin audio-vizual për të cilin kemi të drejtë në bazë të nenit 374 nga ligji për Procedurë penale”, deklaroi Fatime Fetai, Prokurore.

Fetai e pyetur nëse do ta paguaj gjobën që iu shqiptua nga gjykatësja Mihajllova u shpreh:

“Me kënaqësinë më të madhe do ta paguajmë. Që të dyja ishim ndëshkuara me dënimin me nga 2000 euro , donë të thotë bëhet fjalë për katër dënime të veçanta”.