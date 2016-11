VIDEO e plotë nga Konventa e Rilindjes me BESË

Më poshtë ju sjellim video – materialin e plotë të Konventës së Rilindjes me BESË, të mbajtur në Shkup në Vip Arena më 22.11.2016.

Përndryshe, mbi 10 mijë shqiptarë ishin prezentë në Konventën Promovuese të Lëvizjes BESA në Maqedoni. Ata tërhoqën vëmendjen thuajse të gjithë opinionit në vend dhe rajon. Tubimi ka qenë një fillim spektakular i koalicionit “Rilindje me Besë” në Shkup. Ndryshimi i duhur bëhet kështu, me festë, me votë, përcjell Almakos.

“E vetmja lëvizje politike e ngritur nga intelektuale dhe njerëz te papërlyer deri me sot ne trojet shqiptare. Frymëzuese BESA!” Këshu u cilësua nga publicistë dhe intelektualë të vëndit, Kosovës dhe Shqipërisë.

