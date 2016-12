Veturat e prodhuara para vitit 2000 nuk do të lejohen të qarkullojnë

Prishtinë – Qeveria ka në plan të nxjerrë jashtë qarkullimit makinat e prodhuara para vitit 2000, në rast se pronarët e tyre nuk marrin masa për arritjen e standardit “Euro 3” brenda korrikut të vitit 2017.

Në projekvendim thuhet se brenda 1 korrikut të 2017-­s, të gjitha makinat e prodhuara para vitit 2000 që qarkullojnë në vend duhet të plotësojnë standardin “Euro 3”.

Projektvendimi përcakton se drejtuesit e makinave në qarkullim, shkarkimet e të cilave u përkasin standardeve “Euro 1” (viti i prodhimit 1993) dhe “Euro 2” (viti i prodhimit 1997), duhet të marrin masat për arritjen e standardit “euro 3”, brenda datës 1 korrik 2017.

Sipas draftit, qytetarëve që disponojnë një mjet të kategorisë “Euro 1” dhe “Euro 2” do t’u lihet kohë deri në muajin korrik të 2017­-s të përshtatin makinën e tyre sipas standardit “euro 3”.

Makinave me “Euro 2” mund t’ju instalohen katalizatorë apo filtra që të përshtatet me standardin “euro 3”. Ndërsa ato me “euro 1”, përshtatja është e vështirë ndaj do të duhet të dalin jashtë qarkullimit.

Në draftin e qeverisë thuhet se të gjithë mjetet që nuk kalojë testin e shkarkimit të gazrave gjatë kolaudimit do të ndalohet të qarkullojnë nis nga data 1 korrik 2017. “Ngarkohen institucionet e kontrollit teknik të mjeteve motorike të mos lejojnë përdorimin mjeteve ekzistuese në qarkullim, të cilat pas datës 1 korrik 2017 nuk kanë plotësuar kushtet e përcaktuara në vendim”, thuhet në relacion.