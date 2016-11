Merkatoja e janarit dukët se do të jetë aktive edhe për Barcelonën, pasi konsiderohet si mungesë e opcioneve për Luis Enrique mbrojtja nga krahët.

Sipas mediave spanjolle, Aleix Vidal është shumë pranë largimit nga Barcelona dhe me gjasa të mëdha në janar Darijo Srna do të jetë nën urdhërat e Enrique, pasi marrëveshja me skuadrën ukrainase Shakhtar mund të mbyllet shumë lehtë.

