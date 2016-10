Vetëm në dy konkurse, janë punësuar më tepër maqedonas se gjithë shqiptarët në vitin 2016

Viti 2016 si duket do të përmbyllet me shifër të ulët rekorde sa i përket punësimeve të shqiptarëve në administratën shtetërore. Sipas informacione të siguruara nga Gazeta Lajm, shqiptarët e punësuar në administratë gjatë këtij viti nuk e kalojnë shifrën 500, që është shifër më e vogël se shifra e maqedonasve që janë pranuar vetëm në dy konkurse të Ministrisë së punëve të brendshme (në mars janë pranuar mbi 300 policë maqedonas, në korrik mbi 400).

Kjo tregon se BDI-së, si parti e cila është në qeveri me votat e shqiptarëve, manifestimet që i organizon në ditën e nënshkrimit të Marrëveshjes së Ohrit (13 gushtit), me sa duket i shfrytëzon vetëm për të kamufluar dështimin e kësaj marrëveshje, vlerësojnë analistët për “Lajm”. Shifrat e Gazetës lajm i konfirmon pak a shumë edhe zv/kryeministri për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit, Festim Halili, me të vetmin dallim se në këtë shifër i fut edhe 100 të punësuarit në UT.

“Me ligjin e ri çdo institucion e ka për obligim që të respektojë përfaqësimin e drejtë dhe punësimet bëhen përmes një softueri që quhet kalkulator, ose balance dhe varësisht se sa vende hapen, vetë balanceri tregon se sa shqiptarë e sa maqedon duhet të pranohen, me qëllim që të arrihet përfaqësimi i drejtë. Kështu që çdo institucion që hap tani konkurse, pranon aq numër të shqiptarëve, sa që është i nevojshëm për të arritur përfaqësimin e drejtë.

Përveç kësaj ne kemi arritur që në polici, në konkursin e fundit të punësojmë 160 policë, që i vjen diku 28-29 për qind. Me vendim të qeverisë kemi vendosur që të punësohen minimum 25 për qind, kurse kemi pranuar 28-29 për qind shqiptarë. Gjithashtu, gjatë rebalancit të buxhetit, mjetet që ishin paraparë në SIOFA i kemi dërguar në UT, ku janë punësuar diku 100 shqiptarë edhe si profesorë edhe në administratë. Në shëndetësi janë punuar diku rreth 100 shqiptarë, në postat e Maqedonisë mbi 60 shqiptarë, përveç atyre që punësohen me balancer. Janë bërë emërime nëpër Këshilla Drejtuese të mbi 150 shqiptarëve, ku është rritur numri i shqiptarëve. Kjo është bë me një mund dhe sakrificë, me shumë dialogje me shumë përplasje dhe gjatë këtyre muajve është bë rritje e përfaqësimit të shqiptarëve”, thotë në deklaratën e tij zv/kryeminstri Halili, pa përmendur se sa maqedonas janë punësuar gjatë këtij viti dhe pa sqaruar se si mund të arrihet përfaqësimi adekuat i shqiptarëve, përderisa vazhdojnë të punësohen më tepër maqedonas se shqiptarë.

Përfaqësimi i shqiptarëve12, ose 17 për qind!

“Ligji është sjellur diku në shkurt ose mars dhe obligon që të punësohen së paku 25 për qind shqiptarë. Tani çdo institucion e ka të obliguar që të dërgojë kërkesë deri te sekretariati me numra se sa shqiptarë sa maqedonas do të punësohen. Në qoftë se ne konstatojmë me balancer me balancer është në rregull, atëherë aprovohet. Kjo do të thotë se tani puënsimet bëhen direkt përmes institucioneve, sepse siç e dini më herët kemi pasur probleme. Punësohen e pastaj duhet t’i sistemosh, që kërkonte punë të dyfishtë”, thotë Halili.

Sipas të dhënave zyrtare të Qeverisë, në Maqedoni ka 128 mijë të punësuar në administratë. Mirëpo shumë organizata dhe institucione të pavarura thonë se numri real i administratorëve është diku rreth 180 mijë. Sa i përket të dhënave shqiptarët, shifra që pat lëshuar në qarkullim BDI është se ka 20 mijë administratorë shqiptarë. Nëse është e saktë kjo shifër, atëherë numri përfaqësimi i shqiptarëve sipas të dhënave të qeverisë është 16-17 për qind, kurse sipas shifrave të organizatave të pavarura nuk tejkalon 12 për qindëshin. Para disa viteve Avokati i Popullit përgatiste raport vjetor lidhur me përfaqësimin në administratë, mirëpo që kur publikoi se rreth 500 institucione shtetërore në Maqedoni nuk kanë asnjë shqiptar, VMRO dhe BDI votuan një ligj i cili ia marre t drejtën Avokatit të Popullit të përgatisë raporte të tilla.

Sivjet nuk do të ketë më punësime në administratë

Ndryshe deri në fund të vitit 2016 nuk do të ketë rast për përfaqësim të përfaqësimit, sepse Agjencia për administratë i ndërpreu procedurat për punësimin e nëpunësve të rinj administrativ. Vendimi është rezultat i nënshkrimit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.

“Për procedura të filluara për selektim të kandidatëve për punësim të nëpunësve administrativ, Agjencia për administratë do të sjellë vendim për ndërprerje varësisht fazës në të cilat gjenden dhe të njëjtat do të dorëzohen tek institucionet e duhura të sektorit publik” kanë thënë nga Agjencia për administratë.

Nga Ministria për shoqëri informatike dhe administratë thanë se në pajtueshmëri me Kodin zgjedhor të gjitha institucionet e sektorit publik janë të obliguara që ti ndërprejnë procedurat e filluara për punësimin e personave të rinj ose procedurat për ndërprerjen e marrëdhënies së punës në institucionet shtetërore dhe publike.

Menjëherë pas caktimit të datës së zgjedhjeve, por para shpalljes së tyre zyrtare, të zgjedhjeve, kishte numër të madh të shpalljeve për punë në administratën shtetërore dhe publike, por edhe në kompani aksionare me kapital shtetëror. Sipas sekretarit shtetëror nga Ministria për shoqëri informatike dhe administratë, Jahi Jahiu, shpalljet ishin për përmbushje të vendeve të zbrazëta të punës dhe qysh në periudhën parazgjedhore do të respektohet mendimi i Komisionit Anti-korrupsion për ndërprerjen e shpalljeve.

“Është e rëndësishme se institucionet, këta shpallje me të vërtetë i nënshkruajtën në bazë të asaj çfarë ishte e nevojshme për të funksionuar si institucione dhe është e vërtetë se të gjithë njerëzit që janë pranuar në vendet e punës janë në bazë të meritës” tha Jahiu.

Sipas të dhënave nga Ministria për shoqëri informatike dhe administratë, duke përfunduar më 7 të këtij muaji nëpërmjet Agjencisë për administratë ishin publikuar 39 shpallje. Por, në këtë numër nuk hyjnë shpalljet për punësim të shoqërive aksionare dhe kompanive me kapital shtetëror, siç janë për shembull kompanitë shtetërore të energjetikës ELEM dhe MEPSO, SHA Hekurudhat e Maqedonisë, Aeroportet e Maqedonisë etj.

