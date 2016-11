Versioni i ri i Aston Martin Vanquish – FOTO

Kompania e njohur britanike Aston Martin në panairin e ardhshëm të veturave që do të mbahet në Los Anxhelos, do të prezantojë modelin Vanquish në version S.

Ky version i ri, për dallim nga modeli standard, karakterizohet me pamje “agresive” dhe disa ndryshime në aerodinamikë, amortizatorët, frenat, etj.

Vanquish S vjen si Vanquish më i fuqishëm ndonjëherë, ku nën kapak ka motorin 6.0-litër V12 me 580 kuajfuqi në kombinim me marshin automatik me tetë shpejtësi.

Britanikët për këtë version të ri kanë parashikuar disa elemente nga fibra të karbonit (spoiler i përparmë, difuzer i pasmë, vrimat për ajër në kapakun e motorit…), tubat e rinj të sistemit të shkarkimit të gazrave, rrotat e reja.

Sa i përket interierit, prodhuesi britanik ka parashikuar interier me lëkurë Filograph si dhe mbishkrimin “Vanquish S” në mbështetësin e kokës.

Shitja e Aston Martin Vanquish S pritet të fillojë nga muaji i ardhshëm, me çmim prej 312,950 dollarë.

Comments

comments