I kishte munguar skenës muzikore por rikthehet fuqishëm me një baladë dashurie e cila me siguri do ju pëlqej. Ky është këngëtari nga tetova Verim Zendeli…Kënga titullohet ” A ishte ti”, muzika nga Verim Zendeli, Orkestri nga Ardian Kastrati dhe teksi nga Vigan Sulejmani Fanda.

