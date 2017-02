Maqedonia me stendë nacionale do të prezantohet në panairin më të madh për konsum të gjerë në Federatën ruse dhe në Evropën Juglindore “Prodekspo 2017” që do të mbahet prej sot deri më 10 shkurt në Moskë.

Shfaqja e kompanive nga Maqedonia është në organizim të Odës ekonomike maqedono-ruse (OEMR) dhe me mbështetje financiare të Ministrisë së Bujqësisë, pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.