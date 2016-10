Veleshta dhe Struga, kujton Gëzim Kalecin – ‘’Rrapin ‘’ e rezistencës!

Në Veleshtë, në prezencën e familjarëve , autoriteve vendore,bashkëveprimtarëve dhe ish të burgosurëve politikë, njerëzëve të idelit për liri dhe drejtësi, u kujtua vepra dhe kontributi i Gëzim Kalecit, ish i burgosur një nga figurat emblematike të ilegales dhe aktivisti i mëvonshëm i pluralizmit, i cili u nga nga jeta para 22 viteve .Të pranishmit për të kujtuar veprën dhe kontributin e Gëzim Kalecit, qëndruan në varrezat e Veleshtës ku vendosën buqeta me lule aty ku prehet kjo figur e qendresës të shqiptarëve të Strugës dhe në sheshin qëndror të Veleshtës, aty ku ngrihet busti i Gëzim Klaecit bashkë me atë të veprimtarit Naser Hani.Kreu i Bashkësisë Lokale të Veleshtës, Baki Kupa pasi vlerërsoi figurën e Gëzim Kalecit i dha fjalën të udhëheqi këtë përkutimore, Mersin Selmanit, shok gjenerate dhe ideali i tij.Selmani, potencoi se jemi këtu në respekt të jetës, veprës dhe guximit të shokut tonë të idealeve Gëzim Kalecit të cilin e kujtojmë edhe pse nuk është në mesin tonë prej 22 vitesh .Fastmir Kaleci, babai i Gëzimit përshëndeti të pranishmit duke thënë se është mirë kur kujtohen të gjithë ata që kanë vepruar dhe jetuar për idealin kombëtar.Ndërkohë, në fjalën e tij kreu i Komunës së Strugës ,Ziadin Sela nënvizoi se punën që e ka bërë Gëzim Kaleci në funksion të idealit e rëndisin atë në njerzit me shumë kontribute.’’Mund të themi se kjo tokë lind njerëz të idealit dhe Gëzimi ishte një i tillë.sepse ai simbolizonte vlerat më të mira të kësaj toke’’,përfundoi ai.Ndërkohë në prezantimin e tij Tahir Hani e përshkroi Gëzimin si një njeri të aksionit dhe veprimit në dobi të kauzës shqiptare.’’Ky është një momentë që na kthen në një kohë tjetër në një kohë kur jemi bërë bashkë në aktivitetin ilegal në Lëvizjen Populllore të Kosovës në atë ideal të lirisë kombëtare .Gëzimi ka qënë një veprimtar i matur i heshtur i gatshëm në cdo moment për angazhim në dobi të cështjes shqiptare .Gëzimi ishte njeriu që kur nuk thoshte jo për cdo verprim dhe aksion .Ai ishte pjesë e Lëvizjes për Republikën e Kosovës ai ishte pjesë anëtarë i Komitetit për trojet shqiptare në Maqedoni si dhe pjesë e gjithë aktiviteteve pas viteve 90.Ai ishte pjesë e cdo organizimi edhe i atij takimi kur ne të burgosurit politikë vendosëm të kyqemi në një subjket politikë jo që na pëlqente por vendosëm që bashkarisht në mënyrë të organizuar të japim kontribut që nëpërmjet ideve tona të ndikojmë në proceset e kohës.Gëzimi ka një emër shqiptar i cili është meritë e prindërit të tij Fatmir Kaleci por ai ka edhe një emër nacional ‘’Rrapi’’ që simbolizon Rrapin e Veleshtës’’përfundoi Hani.Ndërkohë evokoi kujtime edhe Garip Kaba një nga bashkëveprimtarët e Gëzim Kalecit i cili e përshkroi atë si një nacional demokratë bashkohor të shqiptarëve .’’Ai është një nga figurat nacional demokratike moderne të kohës.Nacionalist për vet gjeneratën që veproi pas viteve të 80 dhjeta dhe si njëe demokrat i përkushtuar pas vitit 90 .Nacionalist sepse e deshte kombin sakrifikoi për cështjen kombëtare ndërsa demokrat sepse ishte aktiv në gjithë proceset deri sa vdiq si një patriot i urtë dhe këmgulës’’përfunbdoi Kaba.Gëzim Kaleci është një nga figurat e të burgosurëve politikë i cili gëzon një respekt edhe sot pas 22 vitesh kur u nda nga jeta në një aksident trafiku.Ai është dënuar dy herë për veprimtarin e tij në shërbim të kombit herën e parë me 60 ditë ndërsa më 19 mars 1986 me 7 vite burg si pjesë e Komitetit të rrethit të Strugës bashkë me Tahir Hanin,Mersin Selmani,Garip Kaba dhe Sulejman Hani ./Strugalajm

