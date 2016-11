Mjeshtri për mirëmbajtjen e ashensorëve mbrëmë ka mbetur i vdekur në vendin e ngjarjes ku ka qenë duke punuar.

Ai ka qenë duke punuar me disa ashensorë në garazhën me disa kate me emrin ”Solunski Kongres”. Gjatë punës është rrëzuar nga kati i tetë.

Bëhet fjalë për banorin e lagjes Draçevo, V.M (57 vjeç), ndërsa ngjarja ka ndodhur rreth orës 17.30.

