Kylie Jenner ka bërë të lindin sërish spekulime se ajo i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale në gjoks.

Ylli i “Keeping Up With The Kardashians” ka habitur fansat ditën e hënë, kur ka publikuar një fotografi në të cilën tregonte trupin e saj dhe ku vihej re gjoksi.

Fansat kanë reaguar menjëherë pas publikimit të kësaj fotoje duke e akuzuar Kylie se po shkatërron trupin e saj.