Varshmëri nga kreditë

Përveç të dhënave statistikore që flasin për ekonomi të dobët dhe standard të ulët të qytetarëve, nga ana tjetër edhe raporti i fundit i Bankës Popullore të Maqedonisë (BPM) tregon për rritje të kredive të qytetarëve për konsum të përditshëm. Të dhënat zyrtare të BPM-së thonë se në nivel vjetor kemi rritje prej 14.8 për qind të kredive për konsum. Sipas BPM-së, tre janë qëllimet kryesore për marrje të kredisë nga qytetarët, dhe ndër to kryeson ajo për konsum me 43 për qind, 31 për qind për riparim shtëpie, ndërsa 13 për qind janë kredi për të investuar. Kjo te qytetarët ka krijuar varshmërinë e plotë nga bankat të marrin kredi për shlyerjen e kredive në afatin e caktuar të kredive të marra për të ushqyer familjet duke kaluar kështu kredi mbi kredi. Këto shifra zyrtare te bankës popullore se rriten kredit e konsumit sipas analistëve ekonomik janë si pasojë e zbatimit të politikave të gabuara në 10 vitet e fundit të qeverisë duke krijuar tek qytetarët një varfshmëri të plotë që të marrin kredi për të ushqyer familjet e tyre për një afat të caktuar dhe në pamundësi për të kthyer në kohë kreditë ata futen në kredi mbi kredi. Arsyeja kryesore se qytetarët marrin kredi për të ushqyer familjet sipas profesorit të ekonomisë Hamit Aliu janë mungesa e të ardhurave mujore që merr një i punësuar në Maqedoni për të ushqyer familjen, pafuqia e një punëtori përballë sfidave të ndryshimit dhe kushteve të vështira për mbijetesë i detyron ata të futen në borxhe që të mund familjes t’ju siguron gjërat elementare ushqimore brenda një muaji. “Jetë me kredi tashmë është bërë përditshmëri për çdo të punësuar në Maqedoni. Zbatimet e gabuara të politikave zhvillimore ekonomike pothuajse plotë një dekadë nga Qeveria aktuale ka rritur koston e jetesës në Maqedoni dhe ka bërë që shumë qytetarë që në vend të futen në kredi për të themeluar një biznes familjar ata vazhdimisht kërkojnë kredi për të ushqyer familjet për shkak të rrogave të ulëta mujore që i kanë. Kjo njëherit tregon për varfërinë e skajshme që gjenden qytetarët e Maqedonisë. Dobësia dhe paaftësia profesionale e njerëzve në Qeveri në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë ndikuar që të kemi ngecje të gjithanshme ekonomike që prej 20 vjetësh, ka rrënuar gjithë sistemin bazë të qytetarët të Maqedonisë të jetojnë një jetë shumë të vështirë si asnjëherë, pra jetë me kredi”, thotë Aliu. Sipas analistit ekonomik, Vanço Uzunov, pamundësia që një i punësuar në Maqedoni qoftë edhe me rrogë mesatare prej 350 eurove sa tregojnë të dhënat statistikore të ushqej më bollëk familjen ai shpëtimin e gjen të kredia. “Kur kemi një shtet që vazhdimisht është i varur nga huamarrjet nga operatorët financiar ndërkombëtar që të mund të funksionojë si shtet kjo i bënë që edhe qytetarët të mos shkëputën nga varshmëria të futen në kredi që të mund të mbijetojnë muajin. E keqja e gjithë kësaj është se këto para që marrin si kredi nuk i investojnë në përmirësimi e standardit jetësor të familjes por që të mund atyre për çdo muaj t‘ju sigurojnë bukën e gojës sepse me rrogat që i marrin nuk mund ti mbulojnë harxhimet normale që i nevojitën familjes brenda një muaji. Çmimet pothuajse dita ditës po rriten ndërsa rroga mbetet e njëjtë. Me e keqja është se këta qytetarë që futen në kredi për konsum kanë vështirësi që të mund të kthejnë në afat të caktuar kredi për shkak të rrogave të ulëta që marrin prandaj detyrohet që të futen sërish në kredi të reja për të kthyer kreditë e vjetra”, thotë Vanço Uzunov, analist ekonomik.

