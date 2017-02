Vardari i’a bën bajat Shkëndijës futbollin – VIDEO

Shkëndija ka humbur derbin kundër Vardarirt luajtur sot në Shkup me rezultat 3:1. Si duket ekipi i Shkëndijës asesi nuk mund të gjejë mënyrën për të mundur këtë ekip. Me këtë humbje thuajse Shkëndija humb shpresat për titullin e kampionit në Maqedoni, transmeton Shqipmedia.

Përndryshe përballja në Shkup mes Vardarit dhe Shkëndijës nisi me disa ndërprerje. Ndërprerja e parë ishte lëshimi i ujit në terrenin e gjelbër ndërsa shkak i ndërprerjes së dytë ishin tifozët. Komitet filluan me ofendime ndaj FFM e pastaj ndaj shqiptareve. Parullat dhe sloganet e njohura nacionaliste nxiten reagimin e zyrtareve të ndeshjes të cilët paralajmëruan se do të largojnë tifozët nëse vazhdojnë në këtë mënyrë.