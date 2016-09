Robin Van Persie nuk e përjashton një rikthim të mundshëm në Premier League. Sulmuesi holandez i cili nuk ka zhgënjyer në Turqi me 22 gola në 54 ndeshje me Fenerbahçen u shpreh se mund të ndodhë gjithçka në të ardhmen edhe pse ka një kontratë deri në 2018 me klubin. Edhe pse 33-vjeç, për bomberin holandez nuk mungojnë ofertat por sulmuesi sqaroi se deçiziv në destinacionin e ardhshëm do të jetë dëshira e fëmijëve, pasi ato do të zgjedhin vendin ku duan të jetojnë.

