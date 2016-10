Valon Behrami zyrtarisht injoron Kosovën

Mesfushori i Zvicrës, Valon Behrami ka injoruar dhe ka prerë përfundimisht shpresat pasi ka thënë se kurrë nuk do të largohet nga Zvicra për të luajtur me Kosovën.

“Ishin disa thashetheme se do ta lë Zvicrën për Kosovën, por ishin krejt të pavërteta. Unë kurrë nuk do të luaj për Kosovën dhe do të pensionohem te Zvicra. Jam lojtari i parë nga Zvicra që kam luajtur në tri kampionate botërore, dhe e katërta do të ishte mënyra më e mirë për ta përmbyllur karrierën time ndërkombëtare” ka thënë Behrami për BBC.

Por pas kësaj deklarate, Behrami ka shtuar se ndihet krenar që është nga Kosova dhe që mban tatuazhin në krahun e tij të djathtë

