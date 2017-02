Ushtria shqiptare i bashkohet luftës anti ISIS

Me kërkese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Shqipëria do të dërgojë në Irak, një njësi ushtarake operacionale e cila do marrë pjesë në operacionet tokësore kundër militantëve të të ashtuquajturit Shteti Islamik.

Ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli informoi në Komisionin për Siguri se në Kuvend do paraqitet një projektligj, që do përcaktojë detajet, kohën dhe numrin e ushtarakëve shqiptarë që do bashkohen me njësitë e tjera të vendeve aleate në koalicionin anti ISIS.

Trupat ushtarake shqiptare kanë qenë të angazhuara për një kohë të gjatë në Irak dhe Afganistan.