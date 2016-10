Ushtria evropiane nuk ndërtohet pa para

Nga Augustin Palokaj

Edhe pse para disa muajsh dukej vetëm si një lloj ideje, ndoshta edhe joreale, tash në BE me seriozitet po punohet në krijimin e strukturave të përbashkëta komanduese, në forcimin e mbrojtjes dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, që mund të çojë edhe deri tek krijimi i një lloj ushtrie të BE-së.

Ndoshta në këtë drejtim lehtësim mund të jetë vendimi i Britanisë së Madhe për të dalë nga BE-ja. E pikërisht Britania e Madhe deri më tash ka qenë ajo që ka kundërshtuar çfarëdo ideje për krijimin e forcave të armatosura të Bashkimit Evropian, duke insistuar që NATO-ja të mbetet shtyllë e mbrojtjes dhe e sigurisë së hapësirës euroatlantike.

Edhe pse termi “ushtri evropiane” është vetëm simbolik, sepse as NATO-ja nuk ka ushtri por mbështetet në kontributin e shteteve të saja anëtare, planet në BE janë që në Bruksel të vendoset komanda e përhershme e përbashkët e operacioneve civile dhe ushtarake, e cila do të shfrytëzohej për të rritur koordinimin e shteteve anëtare në siguri dhe mbrojtje.

Prapa idesë më së shumti qëndrojnë Gjermania dhe Franca dhe këtë e mbështet fuqishëm edhe presidenti i Komisionit Evropian, Jean Claude Juncker, i cili e ka përmendur edhe në adresimin e tij vjetor për gjendjen e BE-së. Këtë ide e ka mbështetur edhe Italia dhe shtetet e tjera. Por, edhe pse është në pritje të nisjes së procesit të daljes nga BE-ja, Britania e Madhe ka paralajmëruar se do të mund të përdorte veto për të parandaluar krijimin e ndonjë ushtrie evropiane, e cila do të dublikonte NATO-n. Derisa të mos përfundojë procesi i Brexitit, Britania e Madhe do të jetë anëtare e BE-së me të gjitha të drejtat dhe obligimet. E ky proces do të zgjasë së paku edhe dy vjet.

Me daljen e Britanisë së Madhe, BE-ja humb shtetin ndoshta edhe më të fuqishëm me kapacitetet e mbrojtjes, njërin prej dy shteteve të BE-së që kanë edhe fuqi bërthamore, si dhe njërin prej dy shteteve të BE-së me të drejtë vetoje në Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Prandaj pa Britaninë fuqia e BE-së në këtë aspekt do të jetë më e zbehtë sesa që do të ishte me të. Por, Brukseli, Parisi dhe Berlini duan që në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes edhe pas daljes së Britanisë së Madhe nga BE-ja të vazhdojë bashkëpunimi dhe partneriteti, pasi që sfidat e sigurisë nuk njohin kufij dhe nuk pyesin se kush është e kush jo vend anëtar.

Edhe në Samitin e fundit të BE-së që u zhvillua në Bratislavë, pa praninë e Britanisë së Madhe, u miratua deklarata dhe disa udhërrëfyes për zhvillimet në BE në periudhën e ardhshme, e në mesin e tyre ishte edhe krijimi i një komande të përhershme evropiane në Bruksel, si dhe krijimi i njësive të përbashkëta luftarake që do të ishin në gjendje të merrnin pjesë në operacione të krizës. Hapat e parë formalë në këtë drejtim do të mund të miratoheshin që në Samitin e dhjetorit në Bruksel.

Gjermania, Franca dhe vendet e tjera kanë dërguar porosi se krijimi i komandës së përhershme evropiane nuk është drejtuar kundër Londrës, por është një nevojë e BE-së në kohën e kërcënimeve të reja dhe ndryshimeve të rrethanave ndërkombëtare, sidomos pasi Rusia është bërë shumë agresive në sjelljet e saja. Rusia tash konsiderohet jo më si “partner” i BE-së në fushën e sigurisë, por më shumë si “sfidë”. E madje edhe fjala “sfidë” përdoret vetëm për të shmangur përdorimin e termeve “kërcënim” dhe “rrezik”.

Në realizimin e ambicieve të BE-së që të forcojë sigurinë dhe mbrojtjen,si dhe të krijojë një lloj “ushtrie evropiane” ka një pengesë: evropianët nuk duan të paguajnë për një gjë të tillë. Pothuajse të gjitha shtetet e BE-së ndajnë për mbrojtje nga buxheti më pak se 2 për qind të bruto prodhimit shoqëror, që është një normë e cila kërkohet nga NATO-ja. Pra, mungon vullneti i qartë politik që të rritet buxheti për mbrojtje dhe gjithmonë evropianët kanë mundur ta bënin këtë duke llogaritur që hendekun ta mbushnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por, pyetja mbetet në ajër se sa gjatë do të vazhdojnë amerikanët që të paguajnë edhe për mbrojtjen e Evropës.

Madje as Gjermania, e cila ka paralajmëruar se do ta rrisë buxhetin për mbrojtje deri në vitin 2020 në 39.2 miliardë euro në vit, që është 5 miliardë më shumë sesa aktualisht, do të jetë ende nën 2 për qind.

Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që aleatët e tyre evropianë të shpenzojnë më shumë për siguri dhe mbrojtje. Por vetëm Britania e Madhe, me 2.1 për qind të bruto prodhimit shoqëror (GDP-së), si dhe Estonia, Greqia e Polonia shpenzojnë mbi 2 për qind. Franca shpenzon vetëm 1.78 për qind.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndajnë nga buxheti i tyre 664 miliardë dollarë, që është tri herë më shumë sesa të gjitha shtetet evropiane të NATO-s së bashku, përfshirë këtu edhe Turqinë dhe Norvegjinë, që nuk janë anëtare të BE-së.

Nëse dëshirojnë të forcojnë mbrojtjen dhe sigurinë e tyre, të ndërtojnë struktura të reja ose të përhershme komanduese, vendet e BE-së duhet të jenë të gatshme që edhe të paguajnë për një gjë të tillë. E kur hesapet të vendosen në tavolinë, atëherë edhe vullneti për realizimin e ideve të mëdha fillon të zbehet.

BE-ja ka një përvojë edhe nga Kosova përmes EULEX-it. Por, kjo përvojë nuk është edhe më e mira. Ky mision nuk ka arritur të dëshmohej shumë e në të njëjtën kohë në terren varet shumë edhe nga NATO-ja. Prandaj, çfarëdo ideje që të kishte në BE, ajo nuk do të duhej të rrezikonte primatin e NATO-s.

